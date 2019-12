Du Verden, for en nedtur

New Articles

Den første jeg møter på ganske nyåpnede Du Verden er en servitør. Hun rekker å si «One moment!» før hun suser av gårde for å sette ut glass. Selv om restauranten er nesten tom og glass-situasjonen ikke virker prekær. Adskillig mer enn «one moment» senere, fyker en ny servitør forbi. Hun sier «Et øyeblikk!» før også hun forsvinner til et eller annet udefinerbart i bakenden av spisesalen. Om servicen på Du Verden ikke akkurat er noe velsmurt maskineri, renner det derimot inn SMS-er som minner meg på bordreservasjonen min. Også lenge etter at jeg har satt meg til bords. For til bords kommer jeg omsider. Da får jeg heller overse at mitt bord er det eneste uten blomst.