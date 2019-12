Med unntak av USA, vil nordmenn helst reise til Nord-Norge på ferie

New Articles

En fersk undersøkelse fra FINN reise utført av Opinion* viser at USA og New York fortsatt troner øverst på ønskelisten over hvor nordmenn drømmer om å reise. Nytt for 2020 er at Lofoten og Nord-Norge er på topplisten, og faktisk havner på en tredjeplass over drømmedestinasjoner i året som kommer.

Stadig flere drømmer om å få oppleve den vakre, spektakulære naturen Nord-Norge har å by på, og nå har destinasjonen virkelig fått fotfeste på nordmenns bucket list.

– Lofoten har hatt en eventyrlig vekst siste årene, og kanskje litt for stor mener nok noen. Derfor spår jeg at områdene rundt, som for eksempel Lyngen, Vesterålen og Helgeland vil øke i popularitet i tiden som kommer, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN Reise i en pressemelding.

Tilrettelegger for turisme

Reiselystne trykker Nord-Norge til sitt bryst, og mens antall hotelldøgn har hatt en moderat vekst på tre prosent, har Airbnb hatt en økning på 31 prosent i den nordlige regionen det siste året, viser reiseundersøkelsen.

John-Steve Linløkken i NordNorsk Reiseliv forteller om en positiv utvikling når det gjelder å tilrettelegge for turisme i landsdelen.

– Det har blitt bedre infrastruktur, og generelt flere muligheter for de som vil oppleve Nord-Norge. Bussturen Arctic Route er et eksempel på dette, og det arbeides med flere slike initiativ for å binde Nordkalotten bedre sammen for turister og reisende, sier Linløkken.

Eksotisk - også i Norge

USA har vært nordmenns drømmereisemål i FINNs reiseundersøkelse flere år på råd, mens Japan har gjort et byks på listen, fra syvende plass i fjor til fjerdeplass i år.

Samtidig er det færre som drømmer om Australia og Maldivene. Disse destinasjonene går fra henholdsvis andre og tredjeplass til femte og syvende plass.

– Generelt så er vi nordmenn glad i eksotiske destinasjoner med sol og varme, men årets undersøkelse tyder på at enda flere har fått øynene opp for hvor eksotisk og spektakulært det faktisk er i vårt eget land, sier Berge i FINN reise:

– Kortreist er populært, og nå skal Norge utforskes. Undersøkelsen viser også at en tredjedel av oss planlegger Norgesferie i 2020.





Nordmenns drømmereisemål 2020:

(kilde: Reiseundersøkelsen høsten 2019)

1. USA / New York

2. Hawaii

3. Lofoten / Nord-Norge

4. Japan (inkl. Tokyo)

5. Australia

6. Italia

7. Maldivene





Om FINNs reiseundersøkelse

Gjort av Opinion på vegne av FINN reise i oktober 2019. Landsrepresentativ undersøkelse med 1000 respondenter, gjennomført på web. Spørsmål om reiseplaner og preferanser for 2020, blant annet med spørsmål om sommerferien. Ta kontakt for segmentering på kjønn, alder og landsdeler.