Rapport: Forsvaret kan spare milliarder på smartere innkjøp og færre offiserer

Ved å opptre smartere kan Forsvaret årlig spare opp mot tre milliarder kroner, hevder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i en ny rapport omtalt av Aftenposten.

Rapporten peker blant annet på at Forsvarsdepartementet og Forsvaret kjøper for dyre og for avanserte våpen, og at det ikke blir tatt hensyn til driftskostnadene ved våpnene som velges.

– Internt her er det mange som mener at de er kommet langt i å drive mer effektivt. Vi mener imidlertid at potensialet fortsatt er stort for å spare mer penger, sier forskningssjef Sverre Kvalvik i FFI til Aftenposten.

Til sammen foreslår rapporten fra FFI innsparingsmuligheter innenfor 28 områder i hele forsvarssektoren mellom 2021 og 2024.

– De 28 gevinstområdene vil samlet sett kunne gi besparelser i størrelsesorden 1,6 og 3,0 milliarder kroner i året, står det i rapporten.

Ett av forslagene er å redusere kraftig tallet på offiserer med gradene major, oberstløytnant og oberst.

Den største innsparingen kommer likevel ved å kjøpe varer og tjenester på en smartere måte. Dette gjelder Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og FFI selv.