Kraftig fall i eiendomsomsetningen i desember

New Articles

Det var praktisk talt en halvering målt mot desember 2018, men det var spesielle grunner til dette. I desember 2018 var det store transaksjoner av leilighetsprosjekt både i Andøy og Sortland.

I Andøy var det veldig trått marked i desember. Det ble bare omsatt tre eiendommer, som samlet hadde en verdi på 3,1 millioner kroner. I desember i 2018 ble det omsatt eiendom for nesten 20 millioner kroner, men desember 2018 var spesiell fordi det ble gjort flere store transaksjoner på Andenes Panorama.

+Her kan du se alle omsetningene i Andøy i desember.

Også i Bø var det veldig stille. Det var bare to salg på til sammen 3,5 millioner kroner. Den ene var til gjengjeld dyr – i Bø-målestokk. I desember 2018 ble det bare omsatt eiendom i Bø for 2,1 millioner kroner.

+Her kan du se transaksjonene i Bø i desember.

I Hadsel var det nokså livlig omsetning av eiendommer. Det ble kjøpt og solgt eiendom for 25,2 millioner kroner. Det var 2,6 millioner kroner mindre enn i desember 2018. En leilighet ble omsatt for nesten tre millioner kroner. Den ligger i Strandbakken.

+Her kan du lese hvem som kjøpte og solgte i Hadsel i desember.

30,4 millioner kroner, var verdien på eiendomstransaksjonene på Sortland i desember. Det er et stort fall hvis vi sammenligner med desember 2018. Mange av kjøperne på Frydenlund Strand overtok sine boliger i desember 2018. Derfor det markante fallet. Dyreste bolig ble solgt for 3,8 millioner kroner. Det var Sevald Jensen som solgte til Lise og Thomas André Berg for 3,8 millioner kroner.

+Her kan du se alle salgene i desember.

I Øksnes var det også nokså laber fart i eiendomsmarkedet. Det ble solgt eiendom for 11 millioner kroner. På samme tid i fjor ble det solgt for 14,8 millioner kroner.

+Her kan du se alle tallene for Øksnes i desember

VOL skrev for noen dager siden om de dyreste eiendommene i Vesterålen i 2019.