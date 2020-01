Stengte Sigerfjordtunnelen på grunn av bilberging

New Articles

Tirsdag ettermiddag melder statens vegvesen at Sigerfjordtunnelen er midlertidig stengt på grunn av bilberging. Årsaken er at en semitrailer skal ha fått motorstopp.

– Semitraileren står i en lomme i tunnelen, og er så stor at den stikker et stykke ut i veien. Derfor er tunnelen stengt. En bergingsbil er på stedet nå, forteller operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Marius Skålvoll til Vol.

En time senere får Vol bekreftet fra vegtrafikksentralen at bilbergingen er over og at tunnelen er åpnet igjen.