Ikke avklart når Frps statsråder går av

New Articles





Verken statsminister Erna Solberg (H) eller Frp-leder Siv Jensen kunne svare på når statsrådsskiftene formelt vil skje etter at Frp mandag varslet at de går ut av regjeringen.

– Vi har ikke laget et løp for disse spørsmålene nå, sa Erna Solberg under sin pressekonferanse.

Siv Jensen henviste til Statsministerens kontor på spørsmålet om hvor lenge hun og de andre Frp-statsrådene vil bli sittende.

– Nå skal Erna og jeg ha noen samtaler framover for å ta tak i alle de praktiske utfordringene som følger i kjølvannet av dette. Men det er jo sånn at en statsråd sitter inntil man har fått avskjed i nåde hos Kongen i statsråd, uttalte Jensen under pressekonferansen.

Frp har i dag sju statsråder: Finansminister Siv Jensen, olje- og energiminister Sylvi Listhaug, samferdselsminister Jon Georg Dale, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes, fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Det er ikke klart om alle disse statsrådspostene skal videreføres. Styrkeforholdene internt i regjeringen blir også endret, så det kan føre til endringer både i antall poster og fordelingen internt mellom partiene.

I dagens regjering har Høyre åtte statsråder i tillegg til statsministeren. Venstre og KrF har tre statsråder hver.