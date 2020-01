Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd

New Articles





Sylvi Listhaug sier det en provokasjon mot Frp at Abid Raja (V) har blitt utnevnt til statsråd. – Ingen kommer til å spare på kruttet nå, sier hun.

– Mange i Frp har lagt bånd på seg i løpet av de siste årene. Abid Raja har kommet med skittkasting mot Fremskrittspartiet. Mange har måttet holdt igjen og ikke sagt det en hadde lyst til å si, sier Listhaug til VG.

– Ingen kommer til å spare på kruttet nå, hvis han fortsetter med sine usakligheter. Folk er fed up og kommer til å slå tilbake, sier Frp-nestlederen.

Det Listhaug reagerer mest på, er da Raja i fjor anklaget Frp for å drive «brun propaganda» i forbindelse med at han kritiserte et utspill fra Frp om snikislamisering.

Listhaug sier Frp kommer til å svare kontant tilbake heretter. Hun liker dårlig at Raja nå er blitt statsråd.

– Det er en provokasjon mot Fremskrittspartiet, som det vil bli reagert veldig sterkt på. Han kan sette av onsdagene i Stortingets spørretime: Vi kommer til å gi ham mye arbeid i tiden som statsråd. Det kan jeg love. Han kommer ikke til å bli arbeidsledig, sier den tidligere olje- og energiministeren.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier til VG at Venstre har hatt et godt samarbeid med Frp i seks og et halvt år. Han trekker blant annet fram Ketil Solvik-Olsen da han var samferdselsminister.

– Jeg vet det også har vært turbulente stunder, og jeg vil strekke ut en hånd for å få til et godt samarbeid med Frp, sier Raja.

