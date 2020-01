Vesterålen futsal vant sin åttende strake seier i høydramatisk kamp

New Articles

– Dette var helt fantastisk, sier tre målscorer Vebjørn Grunnvoll.

Vesterålen futsal åpnet kampen desidert best og ledet 4-0 etter ti minutt.

–





Virkelig god helg meget





helt fantastisk, jeg og adrian to mot en. skudd via motspiller. tar overtallspiller ut. halvannet minutt igjen. setter for egen chipper.





vi tar ledlsen 4-0, våre første ti minutt fantastisk jeg ett og marius to. plutselig tar de fullstendig over fire minutt på fem ninutt.





vi mister kontroll, adrian setter 54 før pause. i andre utligner de 6-5, vi ligg bak, frem og tilbake 6-6 vipper klarer å dra lengste strået til slutte. seks poeng. over





to mann ekstra. hjalp på





synd den litt dårlige seiersåpningen, kunne backe de hadde vi vunnet i gullkampen, med i medlaje.









første ti minuttene glimrende, skjer noe, vi er i oslo med nytt mannskap, mangler mange av de erfarne av de rutinerte. seieren mye sterkere enn hva man tro. svinger i prestasjon styrke av vi kommer tilbake etter å ligge under 5-6





første gangen åtte seieren på rad. i veldig god flyt, avslutta med sju hjemmekamper linke til ,kanskje blande oss inn miedlaj





Kampfakta:

KFUM Oslo. Vesterålen futsal 6-8

Mål: Thomasddd