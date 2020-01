Wuhan-viruset blir meldepliktig sykdom

New Articles





Det nye viruset gjøres meldepliktig til dette registeret og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom.

– Dette gjør vi for å kunne oppdage smittetilfeller tidlig og identifisere smittemåter gjennom smitteoppsporing. Dette kan begrense smitten og forhindre et større utbrudd i Norge. Selv om viruset enda ikke har kommet til landet, gjør det oss bedre forberedt dersom det skulle komme hit, sier helseminister Bent Høie (H).

Definering som allmennfarlig smittsom sykdom gir blant annet hjemmel til å pålegge leger smitteoppsporing og unntak fra taushetsplikt i denne sammenhengen og andre smitteverntiltak dersom det er nødvendig. Meldingsplikten vil gi helsemyndighetene oversikt over antall tilfeller i Norge.

For å være oppdatert på situasjonen med Wuhan-viruset har norske helsemyndigheter kontinuerlig kontakt med sitt internasjonale nettverk, og følger situasjonen tett med faglige fora og varslingssystemer.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer fredag til Helsedirektoratet å koordinere helse- og omsorgssektorens innsats i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte aktører.

– Dette er et tiltak i Nasjonal helseberedskapsplan, og vi gjør dette nå som et føre-var-tiltak fordi vi ser at situasjonen berører flere aktører, både i helsesektoren og andre sektorer. Det er derfor avgjørende at aktørene i vår sektor og andre sektorer viderefører og styrker det gode samarbeidet om å håndtere utbruddet, sier Høie.