Spesielt å se seg selv

I utgangspunktet vil jeg si at rollen er liten, men siden det er svært få rollefigurer i filmen, har jeg fått veldig god plass. Selv om jeg ikke er så veldig glad i å se meg selv på stort lerret, gleder jeg meg nå bare til storslått premiere i både Norge og Sverige, sier han på telefon fra Tysfjord, hvor han er på jobboppdrag for Radio Nord Norge.

– Mye tull

Buitink har som sagt lang erfaring innen skuespilleryrket. Han er selvlært i faget og har også vært fast ansatt i teater tidligere. Selv sier han at han har vært innom mye tull.

– Jeg har én egen TV-serie, og to nettserier, på CVen min. Blondinekampen er kanskje den mest kjente serien, og jeg har vært innom Hotell Cesar. Mye tull kan du godt si, forteller han med rungende latter.

Dykkeleder

Det er Nordisk Film som skal distribuere storfilmen Breaking Surface i Skandinavia, mens Joachim Hedén står for regien. Weggefilms er den norske samarbeidsprodusenten. Buitink sier det har vært en fryd å jobbe med mange profesjonelle folk.

– Jeg la merke til hvor profesjonelt både det svenske og det norske teamet i Weggefilms jobbet. Regissør Joachim Hedén er jo en av Sveriges beste, så dette har vært en æresjobb for meg, fastslår han.





Plakat til filmen Breaking Surface.





Plottet i filmen går kort forklart ut på at to svenske jenter ønsker å dykke i Lofoten, hvor det skjer noe rundt selve dykket. Buitink spiller rollen som dykkeleder i opptakten til selve plottet i filmen. Mye av filmen foregår dermed under vann, utdyper Buitink.

– Vi har filmet mange av undervanns-scenene i Belgia, som huser verdens største vanntank. Breaking Surface er den første filmen som faktisk filmer i denne tanken, utdyper Buitink.

Håper på flere oppdrag

Buitink er i sitt 41. år, og håper at rollen i Breaking Surface kan være med på å åpne nye dører for ham. Castingselskapet for Breaking Surface er lokalisert i Lofoten, og andværingen håper at dette kan gi ham drahjelp i riktig retning.

– Ja, det er klart at jeg håper det kan dukke opp nye og spennende roller for meg etter dette. Så langt i mitt liv er nok deltakelse i Breaking Surface det største jeg har vært med på, avrunder andværingen og skuespiller Jitse Buitink.

Hovedrollene i Breaking Surface gestaltes for øvrig av Moa Gammel (Jordskott, Tommy, og Puss) og Madeleine Martin (Måste gitt, Odödliga og Snabba Cash ll).