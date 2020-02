New Articles

Onsdag formiddag melder politiet om at det er brann i en bobil på Toftenes i Alsvåg. Det er ingen personer i bilen, og det er heller ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen. Klokken 16:40 melder brannvesenet at de har kontroll på stedet og at etterslokking pågår. En traktor som sto like ved har også fått skader som følge av brannen.

