Rapport: Medienes dekning av fylkene er svekket

New Articles









Dekningen av det regionale forvaltningsnivået er svekket, og Oslo peker seg ut som den eneste reelle blindsonen i norsk mediedekning, ifølge en ny rapport.

I sin første statusrapport om det norske mediemangfoldet konkluderer Medietilsynet med at norske regionaviser i større grad konsentrerer seg om de bynære områdene og har trukket seg tilbake fra større regionale dekningsområder.

Tilsynet mener at dette bidrar til å svekke avsendermangfoldet på det midterste geografiske nivået og den faktiske og kritiske dekningen av fylkeskommunene.

– Det gjør NRKs regionale tilstedeværelse viktig. NRK har et særlig ansvar for å reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og har nylig fått ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en kommentar til undersøkelsen.

Fra 1. januar 2020 fikk NRK et særlig ansvar for å dekke såkalte tematiske og geografiske blindsoner med svak journalistisk dekning.

– Oslo en blindsone

En annen utfordring er at mange nasjonale nyhetsmedier har hovedkontor i Oslo, og at dette kan føre til at saker av nasjonal interesse blir presentert med stor grad av sentraliserte vinklinger, heter det i delrapporten.

Til tross for at mange norske riksmedier holder til i Oslo peker hovedstaden seg ut som den eneste reelle redaksjonelle blindsonen i Norge i et regionalt og lokalt perspektiv.

– Selv om mange av de nasjonale avisene har redaksjon og utgiversted og redaksjon i hovedstaden, har Oslo i liten grad redaksjonell dekning av lokale forhold. At en avis har utgiversted i en kommune er ikke det samme som at den har redaksjonell dekning av lokale forhold og maktstrukturer, sier Velsand.

Flere eid av store aktører

Det norske avismarkedet består i dag av om lag 290 aviser, hvorav 265 er lokal- og regionaviser, mens resten retter seg mot det nasjonale markedet.

Stadig flere av avisene eies av de største aktørene, som er Schibsted, Amedia og Polaris. I lokalradiobransjen samles flere innholdskonsesjoner hos færre eiere, ifølge rapporten.

Den økte eierkonsentrasjonen mener Medietilsynet at kan gjøre innholdet likere. Samtidig kan det gjøre den digitale overgangen enklere for de minste aktørene.

I mediemangfoldregnskapet har tilsynet blant annet sett på eierstruktur, antall medietilbydere, geografisk spredning av den redaksjonelle tilstedeværelsen og kjønnsfordeling blant journalister og redaktører. Tilsynet konkluderer med at Norge har en rik avisflora, sterke allmennkringkastere og et bredt radiotilbud. Rapporten blir lagt fram tirsdag.