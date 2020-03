SpareBank 1 Nord-Norge kutter renta

New Articles





Etter rentekuttet er bankens laveste boliglånsrente 2,50 prosent.

– Vi i SpareBank 1 Nord-Norge vil gjøre det vi kan for å bidra i det som er en vanskelig og utrygg tid for kundene våre. Lavere rente er et tiltak som vil hjelpe mange, og vi gjør det nå også enklere for boliglånskundene våre å utsette betaling av avdrag, sier konserndirektør for personmarkedet, Lasse Hagerupsen.

Hjelper næringslivet

Også renta på lån til næringslivskunder settes ned med inntil 0,35 prosentpoeng.

– Mange bedrifter rammes av korona, og vi har flere virkemidler som kan hjelpe. Vi må jobbe for å finne best mulig løsninger på kortsiktige utfordringer med likviditeten, og eksempler på dette kan være midlertidig kreditt eller avdragsutsettelser. Vi kan selvfølgelig ikke komme med noen generelle garantier, og må diskutere mulighetene med hver enkelt. Men vår beskjed til bedriftene er at dere ikke må nøle med å ta kontakt med oss, dersom dere ser at situasjonen kan bli krevende. Vi er her for å hjelpe, sier konserndirektør for næringsliv, Trude Glad.

Renteendringene trer i kraft 23. mars for nye kunder og 4. mai for eksisterende kunder.

For Nord-Norge

Den nordnorske banken er nå opptatt av å være tilgjengelig for kundene i landsdelen, også i krisetider.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å lette den nye, krevende hverdagen for folk og bedrifter. Mange er bekymret for hvordan den personlige økonomien blir rammet av koronakrisen. Noen er kanskje allerede permittert eller økonomisk rammet på andre måter. Til dem vil jeg si at vi gjør hva vi kan for å finne gode løsninger, sier Hagerupsen.

Privatkunder kan nå få inntil seks måneders avdragsfrihet på boliglånet, og banken dropper gebyret de vanligvis krever for dette. Selv om banken nå, i likhet med de fleste andre banker har stengt kontorene sine, sitter de ansatte klare til å snakke med kundene på telefon, chat, epost og video.

– Vi har de siste dagene hatt litt flere henvendelser enn normalt. De aller fleste som kontakter oss, har spørsmål som er knyttet til koronasituasjonen. Mange er usikre på hva de kan få hjelp til. Vi anbefaler alle som nå er usikre om å ta kontakt med banken for å finne løsninger. Vi er her for å hjelpe, sier konserndirektøren.