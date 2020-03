Sortland får penger til velferdsteknologi

New Articles

I et vedtak fra Husbanken får Sortland inntil 165.000 kroner i tilskudd til bytte og installering av velferdsteknologi i et varslingssystem for pasientvarsling. Prosjektet i Sortland kommune har en total ramme på 300.000 kroner. Husbanken poengterer overfor kommunen at tilskuddet ikke blir økt i tilfelle kostnadene til investeringene blir høyere enn oppgitt i søknaden.

Stilte spørsmål ved tidsregistrering i hjemmetjenesten: – Hensikten er ikke å kontrollere den enkelte arbeidstakeren i utføringen av arbeidet Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) torsdag kommunestyret om at tidsregistrering i hjemmetjenesten ikke har til hensikt å kontrollere den enkelte arbeidstakers arbeid.

Husbanken setter en rekke forutsetninger for investeringstilskuddet. Prosjektet må være ferdigstilt innen 1. april neste år. Teknologien som skal brukes må være i forhold til kommunens beskrivelse og retningslinjer.

Pengene er knyttet til omsorgsplasser med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i minst 30 år. Og kommunen må dessuten ha disse tjenestene alle ukedager.