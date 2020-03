Foreslår å endre regler i Husbanken for å hjelpe flere å beholde huset

New Articles

Det opplyser Sp, SV og Ap i Sortland i ei pressemelding.

Formannskapet i Sortland behandler torsdag to saker om lån og tilskudd til bolig. Startlånordningen retter seg inn mot personer som ikke får tilstrekkelig lån i banken, mens den kommunale tilskuddsordningen er rettet mot personer med anstrengt økonomi som trenger hjelp til å oppnå egenkapitalkravene, eller som behøver tilskudd til tilpasning av bolig. I saksfremleggene økes satsingen på begge områder

Gruppeleder for SV, Christian Torset er svært fornøyd med dette:

– Dette er ordninger som skal hjelpe spesielt folk med sosiale eller helsemessige utfordringer, barnefamilier med behov for stabile boforhold, og personer som står i fare for å miste huset. Tiltakene bidrar til mindre forskjeller i samfunnet, og er definitivt på lista over satsingsområder for posisjonen.

Varaordfører Tove-Mette Bjørkmo sier seg enig:

– Ja, vi øker nå rammene på begge poster, og håper å kunne motvirke litt av de verste konsekvensene av koronakrisen. Folk som kanskje ellers ville mistet huset, kan få en sjanse til å beholde det. Det er bra både for den enkelte, og for oss alle at flest mulig kommer gjennom krisa med hus og hjem i behold.

I kommunedirektørens forslag vil lånerammen for Startlån økes med elleve millioner. Endringene er i tråd med anbefalingene fra Husbanken, men Torset er klar på at dette ikke er en teknisk endring.

– Dette gjøres for å trekke de som sliter litt nærmere alle oss andre. Det er en forferdelig belastning å ha dårlige boforhold, eller ikke vite om man klarer å beholde huset. Vi som samfunn må både se og forsøke å avhjelpe den typen problemer, først og fremst på grunn av de umiddelbare menneskelige hensynene, men også med tanke på de langsiktige virkningene. Dårlige bo- og oppvekstvilkår i barndommen har konsekvenser for hele resten av livet..

Bjørkmo peker på at tilskuddsordningen er rettet mot både de som sliter økonomisk, og de som trenger tilpasning av bolig på grunn av funnksjonshemninger.

– Sortland skal være en kommune som tar vare på alle sine innbyggere, uavhengig av sosial eller helsemessig status. I Norge er vi så heldige at en veldig høy andel eier egen bolig. Da blir det ekstra viktig at vi hjelper flere inn i boligmarkedet, og inn i hjem som er tilpasset deres behov. Posisjonen anser det for en offentlig oppgave å bidra til gode liv med gode boforhold. Med disse prioriteringene tar vi et lite skritt i riktig retning.