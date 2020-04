Disse smittevernreglene ble vedtatt i kommunestyremøtet

Smittevernreglene, som ble vedtatt i torsdagens heldigitale kommunestyremøte er som følger:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende forskrift for karantene og isolasjon .

3) Vedtaket gjelder per 02.04 .2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag.

4) Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, og under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater kommunen.

5) Unntak fra disse karantenekrav ene gjelder:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området.

b) Transitt uten opphold i kommunen.

c) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise, regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

d) Fører og personell av vare - og passasjertransport på vei, sjø, bane eller luftfart. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

e) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSBs definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen. Det presiseres at unntaksbestemmelsen omfatter arbeid, mens restriksjoner utenom arbeid opprettholdes.

f) Pendlere som må krysse karantenegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder. Det presiseres at unntaksbestemmelsen omfatter arbeid, mens restriksjoner utenomarbeid opprettholdes.

g) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

h) Barn med delt bosted fritas fra karantenebestemmelsene. Enkeltbedrifter som ikke er innbefattet av DSBs definisjon av samfunnskritiske funksjoner, kan søke dispensasjon fra karantenereglementet. Dispensasjon gis av kommuneoverlegen i Hadsel kommune.

6) Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernlovens § 8-3, av Fylkesmannen i Nordland.

7) Jamfør understående begrunnelse, er det en forutsetning at tilsvarende vedtak fattes fortrinnsvis iregionen, og minimum for hoveddelen av kommunene i Lofoten og Vesterålen.8) Kommunen påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

9) Vedtaket har virkning fra 02.04.2020 og gjelder for ankomster de følgende 7 dager, som er lovens maksgrense. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020 og lokalt vedtak av hhv 14.03 og 22.03.2020, samt forlengelse av lokalt vedtak 29.03.

10) Kommunestyret vedtar, iht Smittevernloven § 7 - 1, å delegere sin myndighet etter smittevernloven i sin helhet til kommunedirektøren med unntak av karantene eller innreiserestriksjoner. Dette og øvrige prinsipielle tiltak delegeres til formannskapet.