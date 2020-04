Flere steder i Bø uten strøm

New Articles

På Vesterålskraft Facebook-side var det flere som meldte om at de hadde mistet strømmen. Da Vol kontakter Rolf Starheim som er overordnet vakt for Vesterålskraft, forteller han at strømmen var borte i hele kommunen.

– Det har selvfølgelig med været å gjøre. Det var nok en sammenslåing på tråden til linja som gikk, men det ordnet seg automatisk, sier han, og understreker at det ikke er usannsynlig at det blir flere strømbrød i løpet av ettermiddagen.

– Ifølge værmeldingen skal vindstyrken øke frem til kl. 16, så det kan bli mer, sier Starheim.

Starheim oppfordrer ellers folk til å følge med på Vesterålskrafts Facebook-side med tanke på oppdateringer dersom det skulle forekomme flere strømbrudd.

Dersom folk har tips om stolper som har knekt og andre ting, er vi mottakelig for det. Men vi vil helst unngå at mange ringer inn og spør hva som skjer, siden det blir vanskelig å håndtere så mange telefoner, sier han.