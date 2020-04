Fortsatt stor skredfare, men den er avtagende

New Articles

Det melder Norges Vassdrags og Energidirektorat.

I dag, onsdag, er det stor snøskredfare flere steder i Nordland og Troms, men i morgen ventes det at skredfaren avtar. I Sør-Norge er snøen i ferd med å stabilisere seg og skredfaren på vei ned til et moderat nivå.

Onsdag får deler av Nordland kjenne på et vindfullt stormsenter og MET har sendt ut farevarsel på oransje nivå.

– Kombinert med at temperaturen stiger og det er ventet mye nedbør har vi sendt ut varsel om STOR snøskredfare for Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten og Svartisen sier vaktleder Espen Nordahl i Snøskredvarslingen.

Vi venter naturlig utløste våte skred der nedbøren kommer som regn, og naturlig utløste tørre skred høyt til fjells der nedbøren kommer som snø.

– Folk har noen timer på seg til å sikre det de må Allerede tirsdag kveld blåser det opp. For onsdag er det sendt ut oransje farevarsel, der det ventes full storm.

– I dag er den generelle oppfordringen til folk som ferdes i fjellet i nord til å unngå skredterreng, sier Nordahl

Uvær og redusert sikt gjør også at det kan være vanskelig å navigere i fjellet, og det er risiko for at man roter seg bort i terreng man ikke skal være i. Uvær og skredfare gjør også at det kan bli stengte veier. Lurer du på om veien du skal kjøre er stengt, kan du sjekke trafikkmeldinger fra Statens vegvesen på vegvesen.no

Betydelige utsikter

Når stormen har passert, vil forholdene roe seg og det blir kaldere igjen i Nord-Norge. Det kan fremdeles gå et og annet naturlig utløst skred, men omfanget blir mindre.

– Slik det ser ut nå, vurderer vi snøskredfaren til å være betydelig (faregrad 3) i dagene fremover i de regionene hvor været har stått på som mest sier Nordahl.

Når været har rast fra seg, synker snøskredfaren til moderat i enkelte regioner. Været resten av påsken vil være avgjørende for hvordan snøskredfaren utvikler seg i Nord-Norge. Følg med på oppdaterte varsler på varsom.no gjennom helligdagene.

Moderat fare

I Sør-Norge er det moderat snøskredfare (faregrad 2). Kraftig vind og bygevær gir snøfokk i fjellet de nærmeste dagene. Skredproblemene vil være knyttet til ustabil fokksnø i høyfjellet, og våte skred og glideskred der snøen er våt. I tillegg har det mange steder bygget seg opp store skavler i fjellet.

– Det er all grunn til å være oppmerksomme på skavlbrudd. Hvert år har vi fatale ulykker med skavlbrudd. Hold god avstand sier Nordahl.

Kaldt og stabilt

Kaldt og stabilt vær gir stort sett uendret skredfare på Svalbard. Det kan fremdeles være mulig å løse ut skred i fokksnøen, men stort sett er det vanskelig. Likevel er det slik at med vekten av en snøskuter kan du påvirke svake lag dypere ned i snøen.

– Så kjører du skuter på Svalbard er det fremdeles en grunn til å følge ekstra godt med sier Nordahl.

Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes av vekten av en snøskuter, og skavlbrudd kan utløse ut skred lenger ned i fjellsiden.

Snøskredvarslene på Varsom.no oppdateres daglig hver dag i påsken og hver dag frem til 31. mail.