«Søringkarantene» ble kåret til det mest populære koronaordet

Det kom inn 800 forslag til ulike koronaord, men ingen av de andre forslagene kunne hamle opp med «søringkarantene», som fikk 34 prosent av alle stemmene. Nærmest var ordene «Koronasveis» og «hytteskam». Andre ord som kom med på lista, men som ikke høstet tilstrekkelig med stemmer, var «joggeskam», «koronafast» og «sjokkdigitalisering»..

Ordet søringkarantene så dagens lys etter at Tromsø kommune, med ordfører Gunnar Willhelmsen i spissen, innførte påbud om karantene for reisende fra Sør-Norge. Hensikten var å begrense koronasmitten, og å skjerme kapasiteten på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Ordet ble første gang tatt i bruk 15. mars, dagen etter at karantenen trådde i kraft. Språkrådet er ikke forbauset over at nettopp søringkarantene fikk flest stemmer.

– Det er umiddelbart forståelig og knytter seg entydig til den krisen vi er inne i. Ikke minst spiller det på motsetningen mellom Nord- og Sør-Norge – en gammel konfliktlinje som mange kjenner seg igjen i og der det er sterke følelser involvert, sier Sturla Berg-Olsen i Språkrådet til NRK.