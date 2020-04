Lyser ut 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling i bedriftene et halvt år før planen

På grunn av koronakrisen kan bedrifter søke Forskningsrådet om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Dette vil gjøre det mulig for bedriftene å opprettholde og utvide arbeidet med forskning og utvikling, slik at de kan komme igjennom krisen og være i posisjon til å gripe mulighetene som kommer i perioden etter.