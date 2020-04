– Hålogalandsveien må bygges annerledes etter koronakrisen

New Articles

Det kommer frem i ei pressemelding fra Arbeiderpartiet.

Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran forventer at Fylkestinget i Nordland slutter seg til dette i en uttalelse:

– Dette burde regjeringen tatt tak i før koronakrisen, men etter krisen må vi sørge for at vi bruker de offentlige anskaffelsene til å skaffe arbeid til folk. Da må vi legge til rette for at norske og nordnorske entreprenører får anledning til å være med og konkurrere om oppdragene. Uttalelsen bygger på innspill fra de som har skoene på. Vi har tatt dette opp gjentatte ganger i Stortinget, og nå håper vi regjeringen snart kommer på banen, sier han.

I uttalelsen presiserer fylkestinget at dersom denne utbyggingen tildeles i én samlet kontrakt på opp mot 10 milliarder kroner er det en løsning som passer svært dårlig med den bransjestrukturen vi har i entreprenørbransjen både regionalt og nasjonalt. Gruppeleder Mona Nilsen håper det nå kan komme positive signaler fra regjeringen

– Jeg håper inderlig at Hålogalandsvegprosjektet gjennomføres ved at utbyggingen deles i tre- fire parallelle kontrakter. Får vi det til, vil det kunne bety mye for å få hjulene i gang igjen og ikke minst mulighet til nord-norske entreprenører til å delta, avslutter hun.