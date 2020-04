Han er ny daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag

New Articles

Dette melder Nordland Fylkes Fiskarlag i en pressemelding.

Sørdal har de siste 14 årene bodd i Flakstad i Lofoten og er utdannet adjunkt. Han var i perioden 2015 - 2019 ordfører i Flakstad kommune og han har også vært leder av Lofotrådet i to år. En periode var han også nestleder i Nordland Arbeiderparti. For tiden er han styremedlem i partiet, men dette er et verv som han trekker seg ut av ved tiltredelsen av jobben i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er tilfreds med at en ny daglig leder er på plass og at fiskarlaget kan få en overlapping i tid mellom av- og påtroppende daglig leder.

– Jeg håper at Sørdal bl. a med sin bakgrunn som politiker vil kunne skape kontakter inn mot ulike politiske miljø slik at Nordland Fylkes Fiskarlag også i fortsettelsen kan være en med- og motspiller for politikerne. Samtidig har jeg stor tro på at vi har fått en daglig leder som godt er i stand til å snakke med medlemmene våre sier Jan Fredriksen i pressemeldingen.

Hans Fredrik Sørdal er ydmyk og ivrig i å ta fatt på oppgaven som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag. Han er klar på at dette er en unik mulighet til å bidra på vegne av den viktigste næringen i Nordland.

– Det er et privilegium å kunne være en bidragsyter og tilrettelegger for en slik næring, ja den viktigste næringen vi har i Nordland. Jeg skal nå være lyttende og jobbe for en enda bedre forståelse for, og på vegne av medlemmene i Nordland Fylkes Fiskarlag, sier Sørdal i pressemeldingen.