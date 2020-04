New Articles

I dag gjorde ei straffbar handling, ufrivillig, med å søke kontantordning for bedrifter som er rammet av korona situasjonen. Jan Tore Sanner har sagt at alle levedyktige og sunne bedrifter kan søke tilskudd for å dekke deler av faste kostnader, dette for å unngå konkurs og berge arbeidsplasser.

Det har hele tiden vært presentert at omsetningsfall over 30% for mars måned i år sammenlignet med mars 2019 er grunnlaget for om du kommer inn under ordningen. I dag når jeg registrer søknaden for min lille reiselivsbedrift er det blitt omsetning for januar, februar og mars 2019 mot samme periode i år som legges til grunn.

Da får jeg beskjed om at jeg ikke har krav på tilskudd om kontantordning. Til opplysning har bedriften et omsetningsfall på 58% fra mars 2019 til 2020. Hvor ble det av lovnaden om å berge bedrifter som ble rammet på grunn av korana krisen? Forøvrig venter jeg i spenning hvordan omsetningsfallet for april beregnes. Havner vi utenfor der også?

Med et positivt driftsresultat i 2019 og en bedrift i vekst vil jeg påstå at bedriften har livets rett.

Er det slik at kontantordningen bare skal gagne store bedrifter som fint tåler et fratrekk på 10 000kr i egenandel på faste kostnader. For mindre og unike reiselivsbedrifter som utgjør mangfoldet i reiselivsopplevelsen kan egenandelen bety vinn eller forsvinn. Til sammenligning med matvarehandelen hvis den besto av bare Remabutikker (unnskyld til Reitangruppen) hvor er da mangfoldet og lokalprodusentene?

Jeg beklager ikke at jeg lager støy i dag! Min reiselivsbedrift Fiskeværet Hovden AS, skal dere også ta hensyn til. Jeg godtar ikke at dere skal overse min eller andre sine livsverk som bidrar til utvikling og bolyst i distrikts Norge, faller utenfor kontantordningen.

Jeg har tidligere sendt til Næringskomiteen, NHO Reiseliv og Sture Pedersen om at mindre reiselivsbedrifter med omsetning under foreksempel 2 millioner i 2019, burde slippe fradrag i faste kostnader på 10 000kr. Så kan en diskutere hvor grensen for omsetning skal settes for å definere en liten reiselivsbedrift.



Det kommer mer og tydelig frem at ordningen er forbeholdt større og i utgangspunktet robuste bedrifter. Kompensasjonsordningen skal være med å hjelpe bedrifter med likviditeten som har mistet inntektsgrunnlaget på grunn av korona situasjonen. Hvorfor gjelder ikke statens lovnad oss alle?



Ja, jeg innrømmer at jeg gjorde en straffbar handling i dag med å svare at jeg har krav på å søke tilskudd, på tross av at det som staten nå har lagt som beregningsgrunnlag for tilskudd i mars.

Jeg skulle ønsket å slippe kampen àl a David mot Goliat, men den tar jeg gjerne for min og andre sin livsverk.