Utsetter behandling av Fagforbundets ønske om undersøkelsessak

I en innstilling fra K-Sekretariatet, som har sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i Hadsel, ble henvendelsen fra Fagforbundet vurdert som et forhold som ligger utenfor kontrollutvalgets mandat. I innstillingen het det at «kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å opprette undersøkelsessak».

Under kontrollutvalgets møte 23. april foreslo nestleder Inger Hope utsettelse av saken, noe som ble vedtatt. Det viser referatet fra møtet, som først ble kjent tirsdag.

En sak om bestilling av prosjekt innen forvaltningsrevisjon, om kvalitet på sykehjemstjenestene, ble også utsatt til neste møte i kontrollutvalget.

Flere orienteringssaker ble banket gjennom i kontrollutvalget, som forslag fra K-Sekretariatet om å gjennomføre møter i kontrollutvalget gjennom videoløsningen Teams. Dette ble begrunnet i myndighetenes anbefalinger knyttet til koronakrisen. På tross av dette, tekniske utfordringer og stor saksmengde, legger sekretariatet likevel opp til at medlemmene i kontrollutvalget skal møte fysisk i neste møte.

Neste møte i kontrollutvalget i Hadsel er planlagt gjennomført den 27. mai klokka 10:00.