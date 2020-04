Vesterålen turlag arrangerer sin første tur etter koronautbruddet

New Articles

– Vi forholder oss til de strenge smittevernrådene som gjelder for våre aktiviteter nå. Det betyr at vi kan avvikle turer der deltakerne deles inn i grupper på maksimalt fem personer. Innen hver slik gruppe skal det være minst to meters avstand mellom personene, sier turlagsleder Trond Løkke. Det blir dessuten deltakerbegrensing på alle turer, og dermed krav til forhåndspåmelding.

– Våre turer blir ikke helt slik folk er vant til. Men jeg tror mange er glad for at vi nå kommer i gang med turene igjen, og godtar de smitteverntiltakene som følger med, sier Trond Løkke.

Turlagets hytter vil tidligst åpne 1. juni.

– Her er smittevernrådene ennå så strenge at det ikke gir mening å ta hyttene i bruk. Vi går ikke på akkord med helsa til våre hyttegjester, slår Vesterålen Turlags leder fast.





Snart kan Vesterålen Turlag arrangere turer igjen, men hyttene blir fortsatt korona-stengt. Bildet er fra Skorpheia i Bø. (Foto: Erling Dreyer)