I en twittermelding lørdag ettermiddag, oppfordrer Hovedredingssentralen folk i Nord-Norge folk om å ta det med ro i fjellet, for de som skal dit, på nasjonaldagen.

Selv om farenivået ligger på nivå to i Vesterålen, minner Hovedredningssentralen om at skred kan løses ut da også. Ifølge snøskredvarslinga skal man ved farenivå to, være varsom i bratt terreng midt på dagen. Man skal også være obs på at det finnes et vedvarende svakt lag som kan gi store skred.