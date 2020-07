Undersøkelse: Grenseåpning påvirker ikke nordmenns ferieplaner

New Articles





– Mye tyder på at nordmenn i bare enda større grad slår seg til ro med norgesferie etter at myndighetene varslet åpning av grenser. Andelen som kun velger Norge, har heller økt etter grenseåpningen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

I en undersøkelse fra Norsk koronamonitor fra Opinion oppgir 88 prosent av de spurte at årets sommerferie kun blir i Norge i år. Det er en oppgang på 3 prosentpoeng fra før regjeringens pressekonferanse forrige uke da det ble kjent hvilke land nordmenn kan reise til uten å måtte være i hjemmekarantene ved hjemkomst.

Samtidig venter flere nordmenn mer smitte i samfunnet etter at det ble åpnet for flere reiser. Denne uka svarer 62 prosent at de venter at smittetallet i Norge vil øke, en oppgang på 7 prosentpoeng fra 55 prosent i forrige uke.

– Flere enn seks av ti nordmenn venter økt smitte. På det laveste i mai oppga fire av ti det samme. Vi må tilbake til mars for å finne tall på månedsbasis som er høyere enn juli så langt, sier Clausen