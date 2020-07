100 millioner i koronatilskudd til buss- og passasjerbåtselskaper

New Articles

– Regjeringen har jobbet hardt for hjelpe aktører og bedrifter innenfor en rekke bransjer som ble hardt rammet av nedstengingen som følge av koronaviruset. Nå er tilskuddsordningen til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåter klar. Vi har lagt 100 millioner kroner på bordet til denne ordningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget bevilget 100 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter. Formålet med tilskuddet er å opprettholde tilbudet av kommersielle langdistanse buss- og passasjerbåtruter ved å kompensere for tap som følge av smitteverntiltak som er innført for å bekjempe covid-19.

Alle kommersielle operatører som har løyve for rutetransport med buss eller passasjerbåt på en rute som er lengre enn 80 km, kan søke om tilskudd etter ordningen så lenge ruten har helårsdrift og det ikke mottas kompensasjon for offentlig tjenesteytelse på ruten.