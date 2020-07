Deler av E10 var blant de mest trafikkerte veiene i Norge i forrige uke

New Articles





Statens vegvesen har et stort antall tellepunkter for trafikk over hele landet. Her registreres trafikken kontinuerlig, og disse trafikkdataene blir fortløpende gjort tilgjengelig på Vegvesenets nettsider, www.vegvesen.no, med en forsinkelse på ca. tre timer.

Mange steder er det en markert økning i trafikken i forhold til i fjor. Størst var økningen langs E6, Sørelva på Saltfjellet. Der økte trafikken med hele 36 i uke 29 sammenlignet med samme tid i fjor. I området Lofoten og Vesterålen var det størst økning langs E10 i Vestvågøy. Trafikken gikk opp ni prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Totalt 49.395 registrerte kjøretøy passerte på strekningen i uke 29. Det var kun to vegstrekninger i Norge som hadde større trafikk i samme periode, nemlig E18 Lillesand og E6, Vingrom ved Lillehammer.

Nederst i saken finner du en oversikt over trafikkøkningen, og nedgangen, på flere trafikktunge norske veger i uke 29.

– Trafikktallene viser til dels store endringer fra sommeren i fjor, konstaterer Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er all grunn til å anta at det er et resultat av koronasituasjonen og de mange oppfordringene til nordmenn om å feriere i eget land dette året. Samtidig har det inntil nylig ikke vært mulig for utenlandske turister å komme hit. Økningen i trafikken over Saltfjellet er svært stor. Det er tydelig at det er spesielt mange som reiser til og fra Nord-Norge, sier direktøren.

Han synes derfor det er interessant at trafikken til Nordkapp ser ut til å være betydelig mindre i år enn i fjor.

– En nedgang på 36 prosent er overraskende mye. Det kan tyde på at de utenlandske turistene er mer opptatt av å oppleve Nordkapp enn det de norske turistene er, slår Per Morten Lund fast.