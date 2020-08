Holmøy-direktør: – Bra at bedrifter betaler skatt

New Articles

Som VOL tidligere har omtalt hadde Holmøy et svært godt år i fjor.

Fordi de økte omsetningen 22 prosent måtte selskapet betale 35 prosent mer skatt, med 120,7 millioner i 2019 mot 89,1 millioner i 2018.

Like vel økte overskuddet etter at skatt var betalt med 101 millioner, fra 469 millioner i 2018 til 570 millioner i 2019.

– Bra at en bedrift betaler skatt

Knut Roald Holmøy mener protesterer ikke på skattenivået.

– Det er vel ikke annerledes for oss enn for andre. Generelt sett er det jo bra at en bedrift betaler skatt, og det forteller litt om hvordan det går. Så er det jo sånn at man skulle alltid ønske man kunne bruke midlene til å utvikle selskapet, men det er nå en gang sånn, sier han.

Samtidig understreker han at etter gode år følger det gjerne dårligere år, og at da er det viktig for et selskap at de får spart seg opp midler til å takle vanskelige perioder.

Rammes av korona

Selskapet har blitt sterkt rammet av korona, sier han.

– Vi har driftet både båter og oppdrett uten store problemer. Så har vi vært inne i et relativt godt marked, men nå ser vi et helt annet bilde med COVID-19 og et marked som responderer på det, sier han.

Holmøy tror at situasjonen kan bli verre framover.

– Vi ser at lakseprisene er veldig lave, og er spent på hvordan høsten blir. På kvitfisken har også prisene gått ned, så vi sliter i likhet med mange næringer, sier han.

Negativ til skatt på naturressurser

I november 2019 la et utvalg oppnevnt av regjeringen fram en utredning om skattlegging av havbruksvirksomhet, hvor de gikk inn for å skattlegge oppdrettsnæringen hardere enn i dag.

Utvalget mener at i likhet med oljenæringen bør oppdrettsnæringen betale en ekstra såkalt grunnrenteskatt, fordi de har tilgang på naturressurser som det er spesielt lønnsomt å utnytte.

Holmøy mener dette er en dårlig idé.

– Jeg tror at nettopp i en sånn verdenssituasjon vi er i nå vil det bli veldig tøft for enkelte selskap, og sette næringa i et helt annet ståsted. Jeg tror det er viktig å ha med seg når man ser en næring som har noen gode år. I fiskeri og havbruk svinger det voldsomt, og en grunnrenteskatt tar ikke høyde for det, sier han.