Nødstopp og varsling skal gjøre arbeidsdagen tryggere for kystfiskere

Dette skriver Fiskeribladet. Bakgrunnen for prosjektet er at kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød. Tidligere i vår fastslo Statens havarikommisjon at fiskere som fisker med teiner på egen hånd, er svært risikoutsatt for dødsulykker. I den forbindelse anbefaler Sjøfartsdirektoratet at det innføres nødstopp for fartøy under 15 meter. Målsetningen er å levere en anbefaling til en standarisert løsning.

I prosjektbeskrivelsen står det at kravene til systemet må basere seg på de forutsetningene og behovene fiskeren har. Kostnader og konsekvenser for næringen skal utredes. Prosjektet har fire delmål, som blant annet innebærer å kartlegge styrker og svakheter ved nødstoppsystemer som finnes i dag, og kartlegge eksisterende løsninger for varsling ved «over bord»-ulykker.