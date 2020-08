Folk vil heller gå ned i lønn enn å flytte på seg

New Articles





Arbeidstakerorganisasjonen YS legger fram arbeidslivsbarometeret for 2020 tirsdag. Der kommer det fram at nordmenn er svært knyttet til stedet de bor.

På spørsmål om hva de vil gjøre hvis de mister jobben, svarer 47,2 prosent at det vil være aktuelt å ta seg en dårligere betalt jobb, mens 23,9 prosent er villig til å bytte bosted for å få en ny jobb, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen ble gjennomført i april, mens de norske ledighetstallene gikk til værs. Nesten 3.000 arbeidstakere har deltatt.

– Nordmenn er uten tvil bofaste. Det er en utfordring at ikke alle ønsker å bytte bosted for å komme i nytt arbeid. Samtidig er det forståelig, med tanke på konsekvensene for etablerte familier, sier YS-leder Erik Kollerud til avisen.