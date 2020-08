– Best å holde seg i Norge

New Articles

Statsministeren, og helseminister Bent Høie, kunngjorde at det nå er fem nye land som er inne i den såkalte røde sonen, der en må i karantene når en kommer hjem. Polen, Nederland, Malta, Island og Færøyene er alle land som fra natt til lørdag gir karantene ved hjemkomst.

– Det beste er å holde seg i Norge, slo statsminister Solberg fast.

Det var på forhånd spekulert i om regjeringen ville isolere Oslo-regionen, men det sa ikke statsministeren noe om.

Gule og røde land

Statsministeren opplyste at regjeringen ikke innfører karantener for reisende til de fem nye, røde landene umiddelbart, er at regjeringen ønsker å gi eventuelle reisende til disse landene en mulighet til å komme seg hjem.

– Men alle må være nøye med smittevernreglene, konkluderte Solberg.

Nå sløyfer også regjeringen begrepet med grønne land. Fremover vil reiserådene være kategorisert som gule og røde land, der de som reiser til røde land fremover må i karantene ved hjemkomst fra sine reiser. Gule land vil ikke gi karantene. I tillegg utvides perioden for reiserådene frem til 1. oktober.

– Fremover vil det stadig bli mer rødt, var antydningen fra Bent Høie, som også trakk frem at alle som har vært i kontakt med en korona-smittet, fremover må i ti dagers karantene.

Nasjonalt senter

Regjeringen vil også etablere et nasjonalt senter for sporing av korona-smitte.

– Dette skal vi gjøre for å hjelpe kommunene, sa Solberg.

Hun trakk frem at det store problemet er at folk er ute og treffer for mange mennesker, i for tette sammenhenger.

– Folk må holde seg i karantene når de skal, holde en meters avstand, og ikke gå på fester der det er mer enn 20 personer til stede. Husk at vi gjør dette av omsorg til dem rundt oss, proklamerte statsminister Solberg.