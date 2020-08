Fare for regn på torsdag

New Articles

For yr.no melder nemlig om at det kan være fare for regn tidlig på ettermiddagen. I perioden mellom 12-14 er det meldt om totalt rundt to millimeter med nedbør. Men også tidligere på dagen er det utrygt for regn, ifølge værtjenesten..

Utover dagen er prognosene noe mer optimistiske, men det kan være utrygt for at det vil komme noen dråper fra oven.

Temperaturene vil neppe overstige 14-15 grader.

Ser en på prognosene inn mot helgen, tyder det lite nå på at vi har finvær i vente. Fredag ventes å starte overskyet, mens det vil tykne mer til utover dagen. Regnet ventes å komme når kvelden nærmer seg.