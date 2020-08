Interne e-poster: Hurtigruten-lege overrasket over at vondt i halsen er coronasymptom

New Articles





Det viser e-poster og møtereferater fra Tromsø kommune som VG har fått innsyn i.

I et koordinasjonsmøte i kommunen den 6. august er smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune referert på følgende:

«Samtale med skipslegen i forkant av befaringen. Uttrykte at han var overrasket over at folk med vondt i halsen kunne ha covid.»

I referatet står det også at skipslegen skal ha spurt Kathrine Wennevold, medisinskfaglig lege i Tromsø kommune, om «vondt i halsen kunne være symptom på covid-19».

Wennevold bekrefter overfor VG det som står i referatet.

– Jeg ble overrasket over det spørsmålet, sier hun til VG.

FHI om første syke om bord: – Her skulle man mistenkt covid-19

I møtereferatet står det også at skipslegen ikke hadde oversikt over hvilke pasienter som hadde underliggende sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk, som setter personer i risikosone for alvorlig sykdom ved covid-19.

Skipslegen skal ha insistert på at det ikke var noen med diabetes i besetningen, står det i rapporten Tromsø kommune skrev etter helseundersøkelsen på skipet.

Men kommunen skriver at de i løpet av befaringen fant ut at minst én av de ansatte på skipet har denne sykdommen.





«Skjødesløs»

I en av e-postene VG har fått innsyn i, er smittvernlege Brattland bekymret for hvordan skipslegen bruker smittevernutstyr.

«Vi møtte han etter at han hadde undersøkt en person med sannsynlig covid-19. Iført personlig beskyttelsesutstyr. Han hadde altså ikke tatt dette av etter å ha undersøkt pasienten, han hadde det delvis på med visir og munnbind, smittedress åpen og uten hansker. Mens han ringte i mobiltelefonen», skriver Brattland om skipslegen på den siste seilasen.

I et møtereferat fra et koordinasjonsmøte i Tromsø kommune 6. august, omtalte Brattland dette som «skjødesløs bruk av smittevernutstyr».

«Dette viser åpenbart mangel på kunnskap om smittevern og utgjør en stor risiko, både for at han selv kan bli syk og at han kan smitte andre», skriver Brattland i en epost til Hurtigruten.

– Min vurdering var at de har åpenbart gjort mye rett i den generelle håndteringen av smittevernet. Det var veldig mye som ble gjort veldig nøye og med mye flid. Så så vi helsepersonell som ikke så ut til å bruke smittevernutstyr riktig, som i seg selv er en fare fordi da kan man få med seg smitte fra utstyret, sier smittevernoverlegen til VG onsdag.

Skipslegen: – Engangstilfelle

Om den «skjødesløse» bruken av smittevernutstyr skriver skipslegen at det var et engangstilfelle i et svar til Brattland. Videre skriver han:

«Dette har jeg beklaget. Jeg synes ikke at det skal telle slik at jeg eller vi blir fratatt oppgaver om bord, spesielt siden vi ALLE i hospitalet har fått skryt for det smittevernarbeidet vi har gjort for Hurtigruten og om bord på MS Roald Amundsen i denne vanskelige og hektiske tiden».

«Og for min egen del så er jeg såpass erfaren at jeg vet forskjell på rett og galt i smittevernsammenheng...», skriver han i svaret til Brattland.





«SNØRRUNGE»



Brattland ga 5. august en anbefaling til Hurtigruten at skipslegen ikke skulle delta i det medisinske arbeidet inntil videre. Hurtigruten valgte å ta anbefalingen til følge.

Skipslegen skriver samme kveld en mail til smittevernlege Brattland der han reagerer kraftig på at smittevernlegen vil ta fra ham det medisinske ansvaret om bord.

Han gir også uttrykk for at han ikke setter pris på tilbakemeldingen han fikk fra Brattland om bruk av smittevernutstyr.

«FØLTES AKKURT SOM OM DU SKULLE LÆRE BORT NOE VIKTIG TIL EN BITTE LITEN SNØRRUNGE......???» , skriver skipslegen.

Dagen etter at denne e-posten blir sendt sender han en ny, der han skriver at han velger å forholde seg til at han er fratatt det medisinske ansvaret om bord..

Smitteferden

Smittevernlege Brattland sier til VG at han skjønner skipslegens frustrasjon:

– Jeg registrerte at han var litt opprørt, og det må han få lov til å være. Han har sikkert stått på beinhardt i den situasjonen og gjort sitt beste. Det er en situasjon der offentligheten er på jakt etter syndebukker, og da er det ikke noe morsomt å havne i et kritisk søkelys, sier han.

Totalt 62 personer er bekreftet smittet på en av de to seilasene med MS Roald Amundsen mellom 17.-31. juli. Politiet har satt i gang etterforskning av Hurtigruten. Rederiet har innrømmet feil i flere ledd i forbindelse med håndteringen av smitte om bord og kommunikasjonen til både passasjerer og myndigheter i etterkant.





Etterforskning

Aadel Heilemann, skipslegens advokat i Legeforeningen, kommenterer i en SMS.

– Som mange andre av de involverte var legen i avhør hos politiet forrige uke. Han har status som vitne. I avhøret gikk legen gjennom sin bakgrunn, smittevernkunnskap, rutiner og organisering på skipet samt hendelsesforløpet den ene uken han bar påmønstrer og i tjeneste, skriver Heilemann.

Deretter fortsetter hun:

– Siden dette er en pågående etterforskning, ber vi om forståelse for at han ikke komme til å kommentere noe mer på nåværende tidspunkt, skriver Heilemann.

Hurtigruten ønsker heller ikke å kommentere enkeltdetaljene som kommer frem i dokumentene VG har fått innsyn i.

– Vi kan ikke svare på alle detaljer nå eller gå inn på spørsmål om enkeltpersoner så lenge det pågår etterforskning, flere undersøkelser og en ekstern gransking av hendelsesforløpet, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege.