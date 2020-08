Vurderer omorganisering i UP

New Articles

Det er NRK Nordland som melder dette. Forslaget går ut på at oppgavene til UP skal legges til politidistriktene. Dette er noe som ikke faller i god jord hos justispolitisk talsperson i Senterpartiet, Jenny Klinge.

Forslaget som er fremmet, stammer fra 2017, da Særorganutdredningen anbefalte at oppgavene og de ansatte i UP skulle overføres til politidistriktene. Forslaget ble lagt på is etter flere advarsler.

Ifølge regjeringens politimelding er forslaget nå oppe til ny diskusjon.

Rasering

Dette får Jenny Klinge til å reagere.

– Det er synd om regjeringen vil rasere løsningen. Når regjeringen sier de vil vurdere organiseringen av noe, vil de i praksis omorganisere eller legge ned hele greia, sier Klinge til NRK, som også mener at UP og folk som ferdes i trafikken fortjener bedre.

Som en del av forslaget den gang, skulle UP i Troms og Finnmark legges ned i et år., men forslaget kom aldri videre fra forslagsstadiet.

UP-sjef Jon Steven Hasseldal synes det er synd at forslaget på nytt er bragt på bane.

- UP har gått godt over tid nå. Er det en organisasjon som virker, er det UP, melder UP-sjefen til statskanalen.

Høyt kontrollnivå

Han trekker frem at et høyt kontrollnivå er det viktigste virkemidlet for å få redusert råkjøringen og antallet ulykker. UP-sjefen er derfor bekymret om dette forslaget skal gå gjennom.

– Trafikkulykker er noe av det folk frykter mest. Vi vet at om dette legges til politidistriktene, blir dette fort nedprioritert, og da går antallet ulykker opp, sier han.

Jenny Klinge trer støttende til. Hun påpeker at Norge er på verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet.

- Det kommer av UP, som spiller en viktig rolle. De er også en formidabel beredskapsressurs fordi de kan stille på kort varsel, fremhever hun.

Politidirektoratet sier til NRK at de ikke har planer om å legge ned UP i dag.

- Dette er spørsmål som vi ikke jobber med før politimeldingen er behandlet i Stortinget, melder direktoratet til NRK.