Ny utsettelse av stor konsert

New Articles

Sammen med dirigenten Halldis Rønning hadde LVO planlagt to store konserter i Vesterålen, i Bøhallen og Øksneshallen, med både kor og solister. Første gang konserten måtte avlyses var i mars. Da kom som kjent korona-pandemien for fullt.

Konserten har fått tittelen "Fra Middelhavet til Vesterålen".

Ny dato ble satt til september, men nå går også denne konserten i vasken, som følge av at pandemien har blomstret opp igjen. Det melder LVO i en pressemelding.

- Nå utsetter vi dette for annen gang, noe som vil få betydelige økonomiske konsekvenser for orkesteret, skriver LVO i pressemeldingen.

Til denne konserten var profesjonelle musikere fra både Danmark og Sverige hentet inn, i tillegg de regionale og nasjonale musikerne som orkesteret normalt støtter seg til. LVO består av amatører fra Lofoten og Vesterålen.

- Kommuneoverlegene har tilrådd oss å utsette konsertene. Smittevernlegene i Bø og Øksnes uttaler at den internasjonale deltakelsen øker sjansen for smitte, og at store deler av Sverige og Danmark fremover kan komme til å bli omfattet av karantenereglene.

LVO varslet at de nekter å gi seg, men har inntil videre utsatt konsertopplevelsen til høsten 2021. Fortsatt er planen å ha med tre lokale kor, Mats Iversen vangen som klarinettsolist, Liv Skudland som sangsolist og tidligere nevnte Halldis Rønning som dirigent.