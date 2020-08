New Articles

– Vi vil anbefale bruk av munnbind eller tøymunnbind i enkelte situasjoner, i noen geografiske områder og for en begrenset tidsperiode, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han påpeker at tøymunnbind er et godt alternativ til kirurgiske munnbind, men han presiserer at det beste er å holde avstand til andre mennesker, og at det å holde minst en meters avstand er med på å redusere smitterisikoen med 80 prosent.

- Riktig bruk av munnbind reduserer risikoen med 40 prosent. Hvis vi bruker munnbind riktig kan det hjelpe oss med å beskytte hverandre mot smitte i transportsituasjoner der det ikke er mulig å holde avstand, sier Nakstad.

Regjeringen kommer på en pressekonferanse sener fredag til å legge frem råd for bruk av munnbind, basert på rådene fra Helsedirektoratet.





Slik bør tøymunnbindene være

Materialet:

Materialene må tåle bruk og slitasje

Bruk tette stoffer. Sett sammen i to eller tre lag (samme stoffer eller forskjellige stoffer)

Bruk tekstiler som du kan puste gjennom

Bruk stoffer som er tilstrekkelig myke og smidige slik at de fester seg tett til ansiktet, som en forsegling

Bruk tekstiler som ikke er for varme

Bruk glatte, ikke-irriterende stoffer

Ikke bruk lette og løse stoffer

Ikke bruk materiale for støvsugerposer eller isolasjonsmateriale som brukes i bygninger, bleier osv.

Ikke bruk tekstiler som kan skape allergi eller utslett

Materialet må absorbere fuktighet for å forhindre kondens

Design:

Vask stoffet i minst 60 graders varme før du klipper i det

Ikke bruk stifter når du designer eller monterer munnbindet

Munnbindet må ikke sys med vertikale sømmer langs nese, munn eller hake

Det er ikke krav om egen mekanisme for kobling til nesen

Det er heller ikke krav om at munnbindet skal festes bak ørene eller i nakken

Bruk

Munnbindet må kastes ved første tegn på skade

Det må vaskes mellom hver bruk

Munnbindet må tåle rengjøring i varmt vann, minst 60 grader

Det anbefales ikke at barn under tre år bruker slike munnbind

Kilde: Standard Norge