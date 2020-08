New Articles

Som VOL skrev søndag, har en person i Øksnes testet positivt for korona.

I et presseskriv mandag, skriver ordfører John Danielsen at den smittede er kommet fra et annet land. Han informerer om at det vil komme mer utfyllende informasjon i løpet av dagen.

- Arbeidet med smittesporing foregår fortløpende, slik at vi får full oversikt, melder ordføreren.

Den smittede har vært i karantene siden ankomst Øksnes.