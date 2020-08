Vil legge ned småflyplasser

New Articles

Det er NRK Nordland som melder dette tirsdag morgen.

Et ekspertutvalg har sett på kortbaneflyplassene og har konkludert med at det vil økt konkurranse og et bedre flytilbud hvis flere av flyplassene legges ned. I forslaget ligger det også at noen av flyplassene skal utvides for å tåle større fly. De ønsker å legge ned flere av kortbaneflyplassene over hele landet.

Det er tidligere Avinor-sjef, Sverre Quale, som har ledet utvalget.

Tomas Norvoll er fylkesrådsleder i Nordland. Han sier til NRK at dette er et forslag som ikke faller i god jord hos ham.

– Tiden er ikke moden for å diskutere antallet kortbaneflyplasser. Denne typen forslag er viktig å kvele i fødselen, slår han fast overfor NRK.

– Jeg tar gjerne debatten om hvordan flytilbudet i distriktene kan bli bedre, men et forslag om å legge ned flyplasser er å starte i feil ende. Vi bør heller ha en debatt om hvordan vi kan styrke flytilbudet, legger han til.

Ifølge utvalgsleder Quale hadde ekspertutvalget samme syn når det gjelder luftfarten i distriktene.

– Det har vist seg vanskelig å få økt konkurranse på kortbanenettet, som fører til at prisnivået blir deretter. Vi mener det optimale er å få større volum på færre flyplasser. For staten er dette gunstig økonomisk, og du kan få lavere billettpriser. PÅ alle måter vil det være gunstigst, påpeker han.

Utvalget har ikke konkludert med hvilke flyplasser de vil ha vekk.