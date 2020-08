Fikk tilslag på oppdrett av 2809 tonn for 673 millioner

New Articles

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet opplyses det at 30 oppdrettsselskaper over hele landet har kjøpt nye konsesjoner. Total verdi er nærmere seks milliarder kroner.

Tre oppdrettere i Vesterålen har brukt til sammen 673 millioner kroner på å kjøpe tre konsesjoner for i alt 2809 tonn fisk.

Den klart største konsesjonen i Vesterålen var det Eidsfjord Sjøfarm som kjøpte. De betalte nærmere 463 millioner kroner for oppdrett av 1984 tonn med laks, ørret eller sjøørret, ifølge oversikten fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Øyfisk AS fra Myre fikk tilslag på 626 ferske tonn med oppdrettsfisk. Det måtte de ut med 160 millioner kroner for.

Den siste oppdretteren i Vesterålen som har kjøpt ny konsesong, er Nordlaks Oppdrett AS fra Stokmarknes, som har kjøpt 200 tonn til en verdi av rundt 50 millioner.

Av 42 selskaper påmeldt, kjøpte 30 selskaper nye konsesjoner på auksjonen.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. At vi selger for rekordhøye seks milliarder, bekrefter en fremoverlent og offensiv næring, sier fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.