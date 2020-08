New Articles

Traileren skal ha sklidd ut og står nå med tilhengeren delvis i grøfta på veien opp mot Ryggedalstunnellen på Bø-siden.

Det ene kjørefeltet er sperret som følge av dette.

Veien var stengt mens bergingen pågikk, men like før klokken 9, meldte Vegtrafikksentralen at veien nå var åpnet for trafikk igjen. .