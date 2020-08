Stenger tre skoler og en barnehage i Lofoten

New Articles





I den forbindelse ble det bestemt at Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage, stenger i dag, fredag.

Kommunen oppfordrer alle som er knyttet til de nevnte skoler og barnehagen, om å opptre som de er i karantene. Det omfatter, ifølge NRK, at et sted mellom 3.000 og 4.000 personer.

– Kommunen jobber nå med å kartlegge omfanget av nærkontakter til de som har fått påvist smitte og tiltaket om å stenge Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage er for å være føre var og i forkant på å begrense smitte, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kommuneoverlegene understreker at disse tiltakene er for å skaffe tid og oversikt slik at videre arbeid blir mer effektivt og målrettet.

– Vi har et smittesporingsteam som jobber dag og natt med å spore nærkontaktene til de som fikk påvist smitte, sier ordfører Remi Solberg til NRK.