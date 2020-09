Professor tror Hurtigrutens omdømme er bra igjen før jul

New Articles





En som ser på kritikken med et annerledes perspektiv, er professor i markedsføring ved Universitetet i Tromsø, Kåre Skallerud. Han mener sågar at Hurtigruten og ledelsen har mer å gå på.

– De har i over 100 år opparbeidet seg «penger i banken» hos folk, og jeg tror ikke den er på null ennå, sier han til NRK Troms og Finnmark.

Han beskriver konsernet som et selskap med særpreg, som skiller seg fra alle andre. I det legger han blant annet at Hurtigruten er en bedrift som alle langs kysten har et forhold til, inkludert på det emosjonelle plan. Skallerud fremhever konsernets evne til å gjøre dette særpreget synlig gjennom markedsføring og relasjoner til omgivelsene.

– Må gjøre alt rett

Selv om konsernsjef Skjeldam og selskapet ligger nede med brukket rygg nå, mener professoren at kontoen er såpass stor at det fortsatt er en god del mer å gå på. Han tror derfor at omdømmet blir fikset og er på rett kjøl igjen innen juletider.

Reiselivsøkonom Kåre Sandvik er enig i den konklusjonen, men mener at Hurtigruten ikke har råd til flere feilskjær.

– De må levere alt rett framover, og for all den unngå å havne i nye skandaler. Ellers er løpet kjørt, sier han til NRK Troms og Finnmark.

Tror omdømme blir reparert

En annen omdømmeekspert som har vært kritisk til Hurtigrutens håndtering av koronakrisen, er omdømmeekspert og dosent ved Høyskolen i Kristiania, Trond Blindheim. I et intervju med Vårt Land tidlig i august, hevdet han at selskapet er den norske reiselivsaktøren med best internasjonalt omdømme.

Ifølge Blindheim ble Hurtigruten satt i trafikk for tidlig, noe han mener kan ha påvirket folks syn på selskapet i den retning at de vurderer å ombestille eller avbestille planlagte turer. Likevel tror Blindheim, i likhet med Skallerud og Sandvik, at det skadeskutte omdømmet etter hvert blir reparert i folks bevissthet.

– En slik ulykke kan ramme alle. Men det skulle selvsagt ikke være sånn. Nå sitter både passasjerer og ansatte i karantene og leter etter en syndebukk. Da er det Hurtigruten som får unngjelde, uttalte han i intervjuet med Vårt Land, og la til at han tror skadene på omdømmet vil forsvinne så snart mediestormen har lagt seg.