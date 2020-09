New Articles

I en atferdskontroll fra utrykningspolitiets side i Kirkeveien på Sortland onsdag ettermiddag, endte det med i alt åtte forenklede forelegg.

En av de som ble stoppet, brukte ikke bilbelte.

De øvrige sju endte opp med hvert sitt forelegg for å ha brukt mobiltelefonen under kjøring. Dermed ble taletrengtheten en kostbar affære for de sju, som dermed går resten av uka i møte med litt mindre å rutte med i lommeboka.