Instilte ferger og strømbrudd

Onsdag kveld melder Torghatten Nord AS at alle avgangene i sambandet Lødingen-Bognes etter klokken 18:40, er innstilt ut dagen på grunn av været.

Rundt klokken 20 melder selskapet at alle avgangene i sambandet Refsnes-Flesnes også er stengt ut dagen, på grunn av dårlig vær.

I forbindelse med at en bobil ble blåst av veien nord for Sigerfjordtunnelen onsdag ettermiddag, er tunnelen stengt inn til videre. Klokken 22.30 melder vegvesensentralen at tunnelen er åpen igjen.

Onsdag kveld meldes det om strømbrudd i deler av Hadsel. Trollfjord melder om at det oppsto en feil i det elektriske nettet som har ført til avbrudd i strømforsyningen.

- Vi har flere feil på strekningen Breivik mot Melbu, deriblant et stolpehavari i distribusjonsnettet. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer, melder Trollfjord.

Klokka 22 melder administrerende direktør i Trollfjord, Barry Larsen at det fortsatt er 199 kunder som er uten strøm, for det meste på yttersiden av Hadseløya. Han sier at alle neppe har strømmen tilbake før i natt, og at Trollfjord jobber på spreng for å løse problemet.