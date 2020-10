New Articles

– Dette viser at det nytter. Tar man initiativ så ordner det seg, det nytter å engasjere seg, sier Liv Tjønsø..

Tjønsø går ofte til Kollen, der utgangspunktet er fra Kjerringnesdalen. På en av turene møtte hun noen som klaget over parkeringsforholdene, som var et sumpområde.

Ettersom kommunen ikke eier noe grunn her, måtte det initiativ til for å få løst utfordringa.

To dager

– Jeg tenkte at jeg skulle fikse dette, og fikk tak i grunneieren som sa det var greit å ordne til innenfor området. Da jeg tok kontakt med veimyndighetene var også de positive, fordi det noen ganger var ei ganske vanvittig parkering langs veien, sier Tjønsø.

Eyolf Ellingsen som driver entreprenørfirma i Sigerfjorden ble kontaktet, og leverte et prisanslag på hva det ville koste å utvide parkeringsplassen.

– Jeg hadde ikke noe finansiert på det tidspunktet, men tenkte at vi bare måtte få dette gjort. På to dager var det fiksa en flott parkeringsplass. Jeg tok kontakt og sa at nå har vi ordnet med parkering, og da fikk vi 20.000 kroner fra vegvesenet, sier hun.

Også idrettslaget i Sigerfjorden og Sigerfjord Vel har bidratt til å finansiere p-plassen.

Benytter bil

– Med de tre har vi fått det finansiert. Dermed har jeg fått eiendomsforhold til den parkeringsplassen, og siden jeg går der selv nesten hver dag passer jeg litt på, sier Tjønsø, som forklarer at de fleste som går ruta benytter bil ettersom starten ligger litt utenfor allfarvei.

– Noen stiller seg dessverre opp langsmed og opptar slik mange plasser. Jeg har laget en grønn lapp, der det står at kravet til oss som går til Kollen er at bilene skal parkere skråstilt, slik at det blir plass til flere.

– Mange har gått den lappen hos meg, sier Liv Tjønsø, som forteller at reaksjonene har vært ymse.

– Noen har blitt rasende, andre sier «tusen takk, det er klart det er sånn det skal være.» Det har vært interessant, sier hun, som mener et skilt må til.

Nå er det innhentet prisoverslag på et skilt fra byrået Mål & mening.

– På skiltet står det at man skal parkere skråstilt slik at mange får plass, og det er laget ei tegning på hvordan bilene skal stå. Nå er tanken å få dette skiltet sponset, sier Tjønsø, som har sendt forespørsel til idrettslaget og til Sigerfjord Vel.

– Ruta er flott både for de som har lyst til å springe opp og de som vil lunte. Jeg har truffet høygravide og nesten nyfødte babyer, til godt voksne mennesker på denne turen, de er nesten ei vugge-til-grav-løype, legger Liv Tjønsø til..