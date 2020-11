Vellykket julemarked på Stokmarknes menighetshus

New Articles

Anne Kirsti Sandvin, som er leder for arrangementet, forteller at vanligvis har de hatt en kafe i kjelleren, og servert te, kaffe og kaker.

– Alt det er borte i år. Så det er en enklere koronavariant, sier hun.

Like vel har også årets julemarked sikret kjærkomne inntekter til menighetshuset.

– Det har vært mindre besøk enn vanlig, men så har vi solgt lodd for mer penger. Så økonomisk kommer vi godt fra det, sier hun.

Sandvin sier at det årlige julemarkedet har vært viktig for at de har kunnet gjennomføre nødvendig oppussing i menighetshuset.

– Huset må stadig fornyes. Det vi jobber for nå er å få installert et handikaptoalett nede, og så trenger vi ny ytterdør. For et par år siden fikk vi nye gulv, og for seks år siden fikk vi ny kjøkkeninnredning, sier Sandvin.

Kathrine Lindstad hjelper til med gjennomføringen av julemarkedet, og sier hun ser julemarkedet som en fin mulighet til å gi tilbake for hva menighetshuset gir til lokalsamfunnet.

– Jeg er leder for speiderne. Vi har møter her hver eneste uke. Det har vi hatt i mange år, og det koster ingen ting å være her, forteller hun.

Bak et bord med rikt utvalg av votter, luer og sokker står søstrene Turid og Margareth Bolsøy Bjørgan, som har strikket for harde livet

– Det har gått mest grå ullsokker til menn. Det er nok julegaver, konstaterer Turid.

– Da ser vi jo hva vi må strikke til neste år, kommenterer Margareth.

De er begge med for tredje gang.

– Vi har jo en strikkeklubb her på menighetshuset. Det var sånn vi ble kjent med de som er i styret på menighetshuset, og så ble vi spurt om å være med, forteller Margareth.