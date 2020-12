- Denne gangen er det en ordentlig Nord-Norge meldingen regjeringen har kommet med

New Articles









Før helga ble Nordområdemeldinga lagt frem. Det er godt nytt for oss som bor i Nord-Norge, for denne gangen er det en ordentlig «Nord-Norge-melding» regjeringen har kommet med. For Vesterålen er nordområdemeldingen både viktig og relevant for videre vekst, innovasjon og utvikling.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide presenterte meldingen over bål og kaffekjele utendørs i Alta. Det vakte oppsikt. Og ble selvsagt en anledning for kritikk fra opposisjonspartiene. Var det slik man ville fremstille Nord-Norge? Så negativt kan opposisjonspartiene fremstille at man vil vise frem noe av det en hardt prøvet reiselivsnæring har å tilby nordmenn - også i vinterhalvåret. I Vesterålen vet man hva det betyr.

Hva er så nytt i meldingen for Vesterålen?

For det første opprettes det et stort offentlig og privat kapital- og investeringsfond for Nord-Norge. Det er et historisk og banebrytende tiltak for å få mer innovasjon, samt å etablere et finansmiljø i nord. Regjeringen har i over to år samlet innspill til meldingen fra folk og næringsliv i hele landsdelen. Dette var det punktet som oftest gikk igjen. Og nå er det levert på.

For Lofoten og Vesterålen - med et variert næringsliv, Nord-Norges tettest befolkede region, og største private sektor - er dette godt nytt.

For det andre er meldingen offensiv på viktige næringer som reiseliv og sjømat - hvor det anslås at man vil femdoble høstingen fra havet frem mot 2050. Dette er en melding som anerkjenner den enorme verdiskapingen som skjer i Vesterålen og omhandler hvordan vi kan legge til rette for å skape mer i hele Nord-Norge. Det grønne skiftet står i fokus og her har Vesterålen og Nord-Norge store muligheter og konkurransefortrinn for utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige næringer.

For det tredje er ungdommen tatt grundig med på råd. Og de har blitt hørt. Gjennom store og små tiltak er dette samlet sett en politikk som vil bidra til å snu befolkningsutviklingen i positiv retning, og gjøre Nord-Norge mer attraktiv for ungdom og unge.

Dette punktet er viktig om vi skal lykkes med å tiltrekke oss flere unge i etableringsfasen.

Et fjerde og siste punkt, relevant for Vesterålen hvor mange har arbeidet sitt på havet, er beredskap. Beredskapen er styrket i hele Nord-Norge med bedre overvåking av havområder, og innfasing av nye, bedre og flere redningshelikoptre, nye radarer, og økt kapasitet for redningsskøyte i Finnmark. Vi er langt bedre skodd nå enn for bare 10-15 år siden.

Det er tydelig at opposisjonspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde skrevet ferdig kritikken allerede før stortingsmeldinga var gått i trykken. Ifølge Bjørnar Skjæran og Willfred Nordlund er det «ingenting» i meldingen.

Det bør minnes om at det var under de rød-grønne forrige melding ble presentert i 2011. De la vekt på at det ikke var en Nord-Norge-melding, og det var vanskelig å få tak på hva det betydde for oss nordlendinger. De hadde for øvrig som et fjernt mål å bevilge en «nordområde-milliard».

Nå er Nordområdepolitikken tatt ned på jorda. Det ligger inne 1,5 milliarder kroner til Nord-Norge bare i statsbudsjettet for neste år. Store satsinger binder budsjettene for flere år fremover, blant annet 365 millioner til Andøya Space og store summer til investeringsfondet. Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten og Vesterålen, herunder testsenteret på Fiskebøl skal videreutvikles. Man skal finne og vurdere tiltak for å målrette senterets arbeid mot marin forsøpling. Testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl vil styrke norsk oljevernberedskap framover og i statsbudsjettet ble det satt av 25 millioner. Og mer vil komme i Nasjonal transportplan som kommer neste år.

Endelig har vi fått ei nordområdemelding som satser på Nord-Norge og folk i nord, og som ser langt utover en fireårsperiode. Og det er mye her som kan komme Vesterålen til gode de neste årene.