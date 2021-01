Nytt, spennende år

New Articles

Vi er gått inn i 2021, og et helt år med blanke dager ligger foran oss og skal fylles og fargelegges fram til klokka slår midnatt 31. desember. Et nytt år gir alltid håp om "bedre tider"; i år skal jeg virkelig være mer ute i friluft, i år skal jeg være flinkere til å ringe mi gamle tante som bor et godt stykke unna, i år skal jeg iallfall gjøre en ekstra innsats på jobben og ikke skyve ting foran meg hele tiden. Og dette året skal garantert få fikset det der gelenderet på verandaen, som ikke jeg fikk gjort i 2020.

Det mangler såvisst ikke på gode forsetter om det ene og det andre. Å sette seg mål er egentlig en god ting for å få gjort saker og ting, store som små. Og når året ebber ut, kan en jo alltids gjøre opp sitt regnskap. Var jeg så ofte på fjellet som jeg skulle? Fikk jeg ordnet det gelenderet som jeg absolutt måtte, og var jeg så flink med økonomien som jeg burde? Nei, jeg var kanskje ikke det. Men nå er det jo nytt år igjen, og nye muligheter...

Men mens vi venter på 2022, så skal 2021 fylles, og det blir garantert både opp- og nedturer gjennom dette året. Da vi var ved forrige årsskifte, var det vel ingen som kunne tenke at 2020 skulle bli det det ble. Koronapandemien snudde opp og ned på det meste, og også her i Hadsel opplevde vi at elevene måtte ha heimeskole, utenlandske turister var ikke lenger å se i gatebildet, kafeer og restauranter måtte forholde seg til koronaregler, og deler av handelsstanden og næringslivet opplevde tøffe tider. Et pluss var at norske turister fant veien til Vesterålen og Hadsel.

Samtidig rullet hjulene for fullt for å få ferdig viktig infrastruktur til et ekspansivt og framsynt næringsliv i Hadsel. Aller mest aktivitet var det på Børøya, der både handelspark og utfylling til Nordlaks og miljøkai er i emning. En lørdag i juni kom et byggverk fra Kina spektakulært seilende inn mot Hadselfjorden. Laksefarmen til Nordlaks sier noe om hvilken nysatsing på teknologi og format som skjer i et selskap heimhørende i Hadsel.

Kommunens politikere og administrasjon kan derfor med optimisme investere millionbeløp i nødvendig og framsynt infrastruktur til så vel næringsliv som boligbygging. Hadsel tenker fremdeles vekst og utvikling i starten av det nye året. Det får være et godt nyttårsforsett, samtidig som vi selv lover at i år skal jeg iallfall gå mer på tur, eller håpe på å få spille bedriftsfotball igjen.

God nytt år, Hadsel!